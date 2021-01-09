Facebook çatısı altına girdikten sonra platformları bir araya getirmeye başlayan ve WhatsApp özelinde çalışmalarını sürdüren sosyal medya devi Facebook, WhatsApp kullanıcılarını kızdıracak yeni bir karara imza attı.

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Burada tepki çeken nokta WhatsApp'ın yeni kurallarını 'koşulsuz' kabul ettirmek istemesi. Kullanıcılara bir seçenek bırakmayan WhatsApp, büyük bir tepkiye neden oldu. Gelişmenin ardından Twitter'da kullanıcılar #WhatsAppSiliyoruz etiketi ile WhatsApp'a tepki gösterdi, bazı kullanıcılar ise yeni uygulamalar araştırıyor. İşte WhatsApp yerine kullanılabilecek alternatif uygulamalar...

WhatsApp yerine hangi uygulamalar kullanılabilir?

Signal

Anlık iletişim için dünyanın her tarafında ücretsiz olarak kullanılan Signal iletiler göndermede ve almada, sesli ve görüntülü aramalarda kullanılabiliyor. Signal, tanımlayıcı olarak standart cep telefon numaralarını kullanılıyor ve diğer Signal kullanıcılarıyla tüm iletişimleri güvence altına almak için uçtan uca şifreleme yapıyor.

Telegram

400 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Telegram, piyasadaki en hızlı mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor.

Bip

Tüm operatörler tarafından kullanılabilen Bip uygulamasının en büyük avantajları arasında10 kişiye kadar kişiyi ile görüntülü görüşme ve acil durumlarda BiP Acil Durum Butonu'ndan yakınlarınıza durumunuzu konumuzla birlikte gönderebilir onlarla kesintisiz iletişim kurabilme özelliklerinin olması bulunuyor.

Viber

Viber, internet bağlantısı aracılığıyla (Wi-Fi veya mobil veri) dünyadaki herkesle bağlantı kurmanı sağlayan, görüntülü sohbet programları arasında yer alıyor.

Hangouts

Google Hangouts, Google tarafından geliştirilen bir anında mesajlaşma ve görüntülü görüşme platformudur. 15 Mayıs 2013'te yayımlanan program üç mesajlaşma servisinin yerini almıştır. İki ana üründen oluşur: Google Meet ve Google Chat.

WeChat

WeChat, Çin'de geliştirilen sesli ve yazılı mesajlaşmaya yarayan bir mesaj servisidir.

Line

Japonlara ait bir mobil mesajlaşma uygulamasıdır, "Line Corporation" tarafından yapılmıştır. LINE, aralarında etiketler, home, timeline ve resmi hesaplar da bulunan çeşitli interaktif öğelerle entegre bir şekilde ücretsiz metin ve sesli mesajlaşma, sesli arama ve grup sohbeti sunar.

Dedi

Dedi, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızda kullanılabileceğiniz ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır.

Discord

Discord, sesli bir iletişim uygulamasıdır. İnternet üzerinden tanıdığınız kişilerle iletişim kumanızı sağlayan uygulama tamamen ücretsiz.