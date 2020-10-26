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Teknoloji WhatsApp yeni özelliğini tüm kullanıcılara açtı
Teknoloji

WhatsApp yeni özelliğini tüm kullanıcılara açtı

Sosyal paylaşım uygulaması WhatsApp'ta normalde 1 yıla kadar olan sessize alma özelliğine "sonsuza kadar" seçeneğini ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:12:00 -
WhatsApp yeni özelliğini tüm kullanıcılara açtı

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geldi.

Daha önce WhatsApp gruplarını sessize almak için 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl olmak üzere üç opsiyon sunan platform bu opsiyonlara bir yenisini ekledi. WhatsApp’ın sohbetleri tamamen sessize alma özelliği tüm kullanıcılara açıldı.

Yeni güncelleme ile kullanıcılarının istedikleri WhatsApp mesajlarını sonsuza kadar kapatmasına imkan tanıyacak.

Söz konusu özellik hem iOS hem de Android platformları için yayınlandı. Bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm cihazlara gelmesi bekleniyor.

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