WhatsApp yedekleri artık Meta’nın kendi altyapısında tutulacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sohbet geçmişini saklama konusunda köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar kullanıcılarını Android tarafında Google Drive, iOS tarafında ise iCloud kullanmaya mecbur bırakan platform, artık kendi sunucularını devreye alacak.

Meta'nın kendi altyapısında barındıracağı bu yeni yedekleme sistemi, kullanıcı verilerini uçtan uca şifreleme yöntemiyle koruma altına alıyor.

Sızan bilgilere göre sistemin hem ücretsiz bir başlangıç paketi hem de daha geniş kapasite sunan ücretli bir seçeneği bulunacak.

Yeni sistemde ücretsiz paketi tercih eden kullanıcılara 2 GB büyüklüğünde bir depolama alanı sunulması planlanıyor. Daha fazla alana ihtiyaç duyanlar içinse 0,99 dolar karşılığında 50 GB kapasiteli bir abonelik modeli masada duruyor. Ortaya çıkan ekran görüntüleri, özellikle Android kullanıcılarının yedekleme sağlayıcısı olarak Google ile WhatsApp arasında seçim yapabileceğini gösteriyor. Meta, bu yeni altyapıda verilerin şirket tarafından bile görülemeyeceğinin altını çizerek güvenlik endişelerini gidermeye çalışıyor.

ŞİFRELEME VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Güvenlik tarafında ise geçiş anahtarı (passkey) sistemi ön plana çıkıyor. Kullanıcılar yedeklerine erişmek için parmak izi, yüz tanıma veya uygulama kilidi gibi yöntemleri tercih edebilecek. Bu anahtarlar doğrudan cihazdaki şifre yöneticilerinde saklanırken, yedeklerin kendisi 64 haneli son derece güvenli bir şifreleme anahtarıyla korunuyor.

Google'ın kısıtlı depolama alanı uyarılarından yorulan kullanıcılar için bu hamle, mevcut Drive alanını boşaltmak adına büyük bir fırsat sunabilir. Ücretsiz depolama hakkının tüm kullanıcılara mı yoksa sadece belirli abonelere mi sunulacağı ise özelliğin resmi çıkışıyla netlik kazanacak.