WhatsApp veri paylaşımını onaylarsam ne olur?

Dünyaca ünlü ücretsiz mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması WhatsApp, Facebook ile bağlantılı zorunlu hamleyi Avrupa Birliği özelinde esnetecek. WhatsApp, kişilerin karşısına geçtiğimiz günlerde yeni bir gizlilik politikasını kullanıcılara dayatma kararı aldı. AB ülkelerinde devre dışı bırakılarak aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerdeki kullanıcıların WhatsApp bilgilerini, Facebook’ta kullanma mecburiyeti getirdi.

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp’in gizlilik ilkesi dayatması sonrası tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan BİP uygulamasına akınlar başladı. Türk mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye'nin uygulaması BiP'i dün 100 bin kişi cep telefonlarına yükledi.

BİP özellikleri neler?

Dünyanın 192 ülkesinde üstün mesajlaşma, HD sesli ve görüntülü arama özellikleriyle kesintisiz iletişim imkanı sunan BiP'teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile korunuyor.

BiP uygulaması her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. Mobil cihazların yanı sıra uzun süredir internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarla sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunan BiP, yeni masaüstü uygulaması ile artık tarayıcı bağımsız olarak da çalışıyor. Tüm PC ve Mac bilgisayarlara indirilerek kolayca kurulabilen BiP Web masaüstü uygulaması sayesinde cep telefonu yanınızda olmasa bile iletişim kesintisiz sürdürülebiliyor. Üstelik BiP Web ile yine HD kalitede sesli ve görüntülü görüşme yapmak da mümkün.