  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya WhatsApp sözleşmesi nedir? Nasıl iptal edilir?
Medya

WhatsApp sözleşmesi nedir? Nasıl iptal edilir?

Bugün belki milyonlarca insanın bilmeden onayladığı WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesi ne içeriyor? İptal edilir mi? Gibi soruların cevabı yazımızda…

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:24:00 - 2021-01-07 16:27:24
WhatsApp sözleşmesi nedir? Nasıl iptal edilir?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’yi ayağa kaldıran iğrenç görüntüler! CHP’de yeni rezalet…
Siyaset

Türkiye’yi ayağa kaldıran iğrenç görüntüler! CHP’de yeni rezalet…

Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarının bitmediği CHP’de yeni bir rezalet patlak verdi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın danışmanı R..
İsrail Şam'ı bombaladı!
Dünya

İsrail Şam'ı bombaladı!

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

NBC spikerinden Erdoğan ve Türkiye ile ilgili alçak sözler!
Medya

NBC spikerinden Erdoğan ve Türkiye ile ilgili alçak sözler!

ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan açıklamayı okuyan NBC haber sunucusu, "Şaka gibi, bir diktatör tarafından yönetilen, gazetecil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay