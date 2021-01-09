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Teknoloji WhatsApp sözleşmesi nedir?
Teknoloji

WhatsApp sözleşmesi nedir?

Whatsapp'tan açıklama! Whatsapp sözleşmesi nedir, nasıl kabul edilir? WhatsApp'ın değiştirdiği gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişiklikler dünden itibaren kullanıcıların karşısına bir onay penceresi olarak çıkmaya başladı. İşte Whatsapp sözleşmesi maddeleri...

Yeniakit Publisher
2021-01-09 01:01:00 -
WhatsApp sözleşmesi nedir?

Dünden beri sosyal medyanın gündeminde yer alan WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi onay ekranı birçok kişi tarafından hiç fark edilmedi. Ekrana gelen uyarıyı dalgınlıkla onaylayan ya da iptal eden kullanıcılar şimdi ne olacağını merak ediyor.

WhatsApp sözleşmesi nedir?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar. Peki, WhatsApp sözleşmesi kabul edilmeli mi, nasıl iptal edilir? İşte, tartışmalı WhatsApp sözleşmesi hakkında bilgiler;

Whastapp sözleşmesi maddeleri

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

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