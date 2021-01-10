WhatsApp sohbetleri Google Drive'a nasıl yedeklenir?

WhatsApp’ta karşı tarafa göndermiş olduğunuz mesajları ve karşı taraftan gelen mesajları Google Drive'a yedekledikten sonra istediğiniz bir telefondan her zaman bu yedek dosyaya ulaşım sağlayabilirsiniz. Yedeklemeyi günlük, haftalık ve aylık olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde yedeklemek için her seferinde manuel ayarlamaya ihtiyacınız kalmaz. WhatsApp mesajlarınızı Google Drive'a yedeklemek için ise şu adımları uygulayın:

WhatsApp’ı açın. Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Google Drive’a yedekle’ye dokunun. Yedekleme sıklık süresini seçin. Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin.



Eğer bağlı bir Google hesabınız yoksa Hesap ekle’ye dokunun ve hesap bilgilerinizi girin. Yedekleme işlemlerinde kullanmak istediğiniz ağı seçmek için Yedekleme bağlantısı’na dokunun.



Önemli hatırlatma: Hücresel veri ağı üzerinden yedekleme yapmanın ek veri ücretlerine neden olabileceğini unutmayın.