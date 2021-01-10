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Teknoloji WhatsApp nasıl silinir? | Telefondan WhatsApp nasıl kaldırılır?
Teknoloji

WhatsApp nasıl silinir? | Telefondan WhatsApp nasıl kaldırılır?

WhatsApp'ın güncellenen "Gizlilik İlkesi" sebebiyle milyonlarca kullanıcı yerli uygulamaları kullanmaya başladı. WhatsApp hesabını ve uygulamasını kaldırmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, WhatsApp nasıl kaldırılır? | WhatsApp sil | WhatsApp nereden siliniyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 20:55:00 -
WhatsApp nasıl silinir? | Telefondan WhatsApp nasıl kaldırılır?

WhatsApp’ın gizlilik ilkesini değiştirmesi milyonlarca kullanıcıyı rahatsız etti. Bu sebeple pek çok kişi WhatsApp hesaplarını silip alternatif uygulamaları yüklemeye başladı. Peki, WhatsApp hesabı nereden nasıl siliniyor?

WhatsApp nasıl silinir? | Telefondan WhatsApp nasıl kaldırılır?

WhatsApp uygulamasını telefonunuzdan kaldırmadan önce hesabınızı silmeniz önemli. Bunun için WhatsApp’ı açın. Sağ üstte bulunan üç noktaya tıklayın. ‘Ayarlar’ bölümüne giriş yapın. Açılan sayfada ‘Hesabım’ kısmını seçin. Buradan ‘Hesabımı Sil’ seçeneğine dokunun. Böylelikle hesabınızı silmiş olacaksınız.

WhatsApp uygulamasını kaldırmak için uygulamanın üzerine tıklayın ve ‘uygulamayı kaldır’ seçeneğini tercih edin. Ayrıca telefonunuzun ayarlar bölümüne gidip uygulamalar kısmına giriş yapın. Uygulamalar listenizden WhatsApp’ı kaldırabilirsiniz.

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