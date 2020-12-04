Whatsapp kullanıcıları için sevindirici haber! Testlerine başlandı

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, iki yeni özellik yayınlamaya hazırlanıyor. The Guardian tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama özelliğini test etmeye başladı.

Söz konusu özellikler geçtiğimiz Ekim ayında ortaya çıkmıştı. Ancak konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Şu anda beta sürecinde olduğu belirtilen özelliklerin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Whatsapp, son olarak aldığı yeni güncellemeyle her sohbete ayrı bir duvar kağıdı ayarlama özelliğini yayınlamıştı.