Web sitesi ismi nasıl alınır? Web sitesi açacak olanlar nereden nasıl site ismi alabileceklerini araştırıyor. Web sitesi alan adı almak için domain hizmeti sunan firmalardan faydalanabilirsiniz. Peki, web sitesi ismi nasıl sorgulanır?

Website names (Alan adı arama)

Web sitesi ismi almak isteyenler akıllarında bulunan ismin daha önce alınıp alınmadığını, aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını merak ediyor. Web sitesi açmak için alana ismini domain hizmeti sunan firmalardan alabilirsiniz. Söz konusu domain hizmeti sunan sitelerin kendi web sitelerinde ise ücretsiz olarak alan adı sorgulayabilirsiniz. Bu şekilde düşündüğünüz alan isminin satılıp satılmadığını öğrenmiş olabilirsiniz. Web sitenizi açmak için önce domain ardından da hosting paketi almanız gerekiyor. Bu işlemleri internetten yapabilirsiniz. Ancak hizmet almayı düşündüğünüz firmalar hakkında önce araştırma yapmanız da fayda var.

Sizin satın almak istediğiniz alan isminin daha önce satın alındığını öğrendiğinizde bir hayli üzülebilirsiniz. Böyle durumlarda söz konusu domaini alan kişi aktif olarak bu ismi kullanmıyorsa uygun teklifler sunarak alan ismini satın alabilirsiniz.