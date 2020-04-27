Watchmarine, Koronalı günlerde fiyatları indirdi

Türkiye’nin evlere kapandığı şu günlerde online ticaret satış rakamları yükseliyor. Kadınların ve erkeklerin en özel aksesuarları arasında bulunan saatlerin satış sayısında da belirgin bir artış görülüyor. Dünyanın önemli markalarını bünyesinde bulunduran Watchmarine, bu ilgiye kayıtsız kalmıyor. Tüm saatlerde önemli oranlarda indirim başlatan mağaza, yoğunluğa rağmen siparişlerini zamanında teslim etmek için var gücüyle çalışıyor.

Watchmarine markasının kurucusu Hakan Doğan, Koronalı günlerde ekonomik darlık yaşayan vatandaşlara destek amacıyla fiyatlarda indirime gittiklerini açıkladı.

Doğan, “Ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de pandemi yüzünden ekonomiler adeta durma noktasına geldi. İktidarlar bu salgının ekonomiye olan etkilerini azaltmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu durumda bizim gibi firmaların da elini taşın altına sokması gerekir diye düşünüyoruz. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde, Türk halkının kaliteye daha uygun fiyata ulaşmasına imkan verme adına fiyatlarımızı önemli oranlarda indirdik” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin online saat markası” sloganıyla 2014 yılında kurulan marka, sosyal medyayı oldukça etkin kullanıyor. Firma, internet satışlarının daha sağlıklı ilerlemesi için eğitimli personel sayısını da arttırıyor. Satış aşamasında şeffaf bir satış politikası izlemeyi misyon edinerek, özellikle Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda saatlere ilişkin tüm detayları paylaşıyor. Satış sonrasında da desteğini sürdüren firma, müşteri temsilcileri ile saatler hakkındaki sorularla yakından ilgileniyor.