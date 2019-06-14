Warriors’ta Klay Thompson’ın sol diz çapraz bağları koptu NBA’de Toronto Raptors ile oynanan final serisinde sakatlanan Golden State Warriors’ın yıldız basketbolcusu Klay Thompson’ın sol diz çapraz bağlarının koptuğunu açıklandı.

NBA’de Toronto Raptors ile oynanan final serisinde sakatlanan Golden State Warriors’ın yıldız basketbolcusu Klay Thompson’ın sol diz çapraz bağlarının koptuğunu açıklandı.

NBA play-off final serisinde Toronto Raptors’a 4-2 mağlup olarak şampiyonluğu kaybeden Golden State Warriors’ta yıldız basketbolcu Klay Thompson son müsabakada sakatlanmıştı. Üçüncü periyotun bitmesine 2 dakika 22 saniye kala yaptığı smaç sonrasında yerde kalan Thompson’ın son durumu hakkında kulüp açıklama yayınladı. Warriors’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sol diz çapraz bağlarının koptuğunu duyurdu. Yıldız basketbolcu en az 6 ay parkelerden uzak kalacak.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon 21.5 sayı, 3.8 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

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