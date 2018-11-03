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Warriors galibiyet serisini devam ettirdi

Golden State Warriors, sahasında Minnesota Timberwolves'u 116-99 yenmeyi başardı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 18:09
Warriors galibiyet serisini devam ettirdi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Kevin Durant'ın 33 sayı, 13 ribaunt, 3 asistlik performansıyla öne çıktığı maçta Minnesota Timberwolves'u 116-99 mağlup eden Golden State Warriors, üst üste yedinci galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Stephen Curry 28, Klay Thompson 22 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, konuk takımda Andrew Wiggins 22, Jimmy Butler 21 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Raptors'tan en iyi sezon başlangıcı

Deplasmanda Phoenix Suns'ı 107-98 mağlup eden ve geride kalan 9 maçta sadece 1 kez yenilen Toronto Raptors, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Raptors'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jonas Valanciunas 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 18:09
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