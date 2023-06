Wanda Nara Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları başladı. Öncelik, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın başarısında başrolü oynayan Mauro İcardi'de...

Galatasaray yönetimi, PSG ile 1 yıl anlaşması kalan yıldız oyuncunun bonservisini almayı hedefledi. İcardi'yle ayrı yaşasalar da halen menajerliğini yapan Wanda Nara ile görüşmeler de başladı.

3 yıllık sözleşme şartı koşan Wanda Nara'nın talepleri oldukça ağır...

İşte Mauro Icardi için istenen maddeler:

* 3'ü peşin yıllık 6 milyon euro garanti ücret...

* 11 başladığı ilk 5 resmi maçın ardından 250 bin, ilk 11 başladığı 10. resmi maçın ardından 500 bin, 15'. maçın ardından ise 750 bin euro hesabına yatırılacak. Bir sezonda maç oynama bonusu 1.5 milyon euro'yu geçemeyecek.

* Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunda 250 bin euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 750 bin euro ödenecek.

* UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, kupada kazanılan her maç için 8 bin euro ekstra prim alacak.

* Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 250 bin euro, çeyrek finalde 400 bin euro, yarı finalde 500 bin euro, şampiyonlukta 5 milyon euro ödeme yapılacak.