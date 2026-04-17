Vuslat Derneği 2026 Vacip Kurban Hazırlıklarını Tamamladı!

Dernek tarafından yapılan açıklamada, kampanyanın ilhamını Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (a.s) kıssasından aldığı vurgulanarak, bireylerin hayatlarındaki fedakârlıkları sorgulamaya davet edildiği belirtildi. Bu yönüyle kampanya, kurban ibadetinin manevi boyutunu öne çıkararak toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban organizasyonumuzu titizlikle planladık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Ancak biz kurbanı sadece bir ibadet olarak değil, aynı zamanda bir bilinç ve farkındalık meselesi olarak görüyoruz. ‘Bu Bayram Senin Kurbanın Ne?’ sorusuyla insanların kendi hayatlarında Allah için nelerden vazgeçebileceğini düşünmesini arzu ettik. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in (a.s) teslimiyeti bizlere önemli bir örnek sunuyor. Bu ruhu yaşatmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Dernek, 2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine, bağışçıların emanetlerini şeffaf ve güvenilir bir şekilde ulaştırmayı amaçlıyor.

Dernek yetkilileri, Afrika büyükbaş kurban hisse bedelini 5.000 TL olarak açıkladı. Kurban bağışında bulunmak isteyenlerin 0212 659 28 80 numaralı iletişim merkezini arayarak yahut https://www.vuslat.org.tr web sitesi üzerinden bağışta bulunabileceğini ifade etti.