Vücuttaki zehri bir gecede atan detoks tarifi nasıl yapılır?

Ayak detoksu, vücuttaki zararlı toksinlerin atılması amacıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Güzellik uzmanları tarafından ayakların daha bakımlı olması için de kullanılan bu yöntem ayak pedleri, ayak maskeleri, akupunktur ve iyonik ayak detoksu cihazları ile yapılabilir.

Evde kolay detoks tarifi:

Kolay detoks hazırlamak için gerekli olan malzemeler:

Soğan

Sarımsak

Yapışkanlı gazlı bez

Çorap

Evimizde detoks hazırlamak için;

1 Kabın içerisine 1 adet soğanı ve 2 veya 3 adet sarımsağı ince ince doğrayın. İnce doğramanın sebebi ise homojen bir karışım elde etmek içindir. Başka bir kabın içerisine 2 bardak su eklenerek kaynatılıp ılımaya bırakılır. Su ılıdıktan sonra içerisine doğranan soğan ve sarımsak da eklenerek 10 dakika kadar dinlenmeye bırakılır. Vücudumuzu yakmayacak derece de olduysa bu karışımı yapışkanlı gazlı bezin üzerine sürülerek tedavi edilir. (eğer karışım fazla sulu ise bu sularını elimizle sıkarak suyunu dışarı aktarılır.)

Karışımı sürerken gazlı bezin yapışkanlı kısmına gelmemesine özen göstermek gerekir. Sürdüğümüz karışımın orta kısmı ayağımızın taban kısmına gelmesi lazımdır. Yapıştırdıktan sonra ayağınıza çorabınızı da giyiniz.

1 gece kaldıktan sonra sabah bu pet çıkartılır. Çıkarttığımız yerin rengi is şaşırtıcı bir şekildedir. Bu renk değişimi herkes arasında farklılık göstermektedir.

Bazı kişilerde çok belirgin bazı kişilerde ise az belirgin şekilde rengi değişmiştir. Eğer renk açıksa bu kan dolaşımımızın ve lenflerimizin iyi çalıştığının bir göstergesidir.

Ayak detoksu kimlere uygulanmaz? Ayak detoksu hangi durumlarda yapılmaz?

Kalp pili olanlar,

Hamile ve emziren kadınlar,

8 yaşından küçük çocuklar,

Organ nakli ameliyatı geçirenler,

Kemoterapi veya radyoterapi görenler.

Ayak detoksu ne işe yarıyor?

Vücudunuz da ise toksinler birikir. İşte bu toksinlerden arınmak için, ayaklarınıza uygulanan işlemin adıdır ayak detoksu. Ayak detoksunun amacı; ayakta bulunan ter bezlerinden vücutta biriken toksinleri atmak ve vücudu arındırmaktır. Bu amaçla Japon üreticiler tarafından ayak detoksu makinesi piyasaya sunulmuştur.

Ayak detoksunun faydaları nelerdir?