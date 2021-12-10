Vücutta yanma neden olur? yüzde, ayakta, ellerde, sırtta, bacakta yanma hissi niye olur?

Vücudumuzda yüzde, ayakta, ellerde, sırtta, bacakta çeşitli nedenlerle yanma hissi oluşur. Vücutta meydana gelen yanma hissi bir hastalığın habercisi olabilir. Peki, bunun nedenleri nelerdir? Yanma hissi hangi hastalıkların habercisidir? İşte ayrıntılar...

Yüzde yanma hissi organik bir nedene bağlı olabileceği gibi, pisikolojik bir nedene bağlı da olabilir. Yüzde yanma hissine neden olan organik nedenleri arasında yüz bölgesindeki sinirlerin bazı nedenlere bağlı sıkışması ve bu sıkışmaya bağlı sinirlerde meydana gelen hasar sonucu yüzde yanma hissi, yanmanın yanı sıra ağrı, elektrik çarpması gibi hissetme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Yüzde yanma hissi elektrik çarpması gibi hisler ile birlikte oluşuyor ise beyin damarları ile ilgili bir sorun bu duruma neden oluyor olabilir.

Yüzde yanma hissi neden olur?

Beyin damarlarına hasar veren oluşabilecek kist, kitle veya tümör gibi durumlar yüzde yanma hissine neden olabilir. Yüzde yanma hissi bazı kişilerde utangıçlığa bağlı da yüz kızarması (parestezi) ile birlikte olabilir ve bu yanma hissi geçici yanma hissidir. Yüz bölgesinde yanmaya yüze temas eden kimyasal ya da alerjik bir madde de yüzde yanma hissine neden olabilir. Yüzde yanma hissi egzamatöz hastalıklara bağlı olabilir. Yüzde yanma hissi güneş yanığına bağlı, donmaya bağlı, soğuk algınlığına bağlı olabilir. Yüzde yanma hissi sert yıkamaya bağlı, kullanılan kremlere bağlı olabilir. Yüzde yanma hissi şeker hastalığına bağlı olabilir. Yüzde yanma hissi durumunda hasta mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmalıdır.

Ellerde yanma hissi neden olur?

Elde yanma hissi daha çok sistemik hastalıklardan olan şeker hastalığına bağlı olabileceği gibi, el bölgesine gelen sinirlerin bazı yapısal boşluklarda bazı nedenlere bağlı sinir sıkışması ve/veya sinir zedelenmesi sonucu da ortaya çıkabilir. Ellerde yanma hissine şeker hastalığı neden oluyor ise hastalığın tedavisi ve kan şekeri düzene girdiğinde ellerde yanma hissi azalır. El bölgesinde karpal tünel olarak bilinen bazı sinirlerin geçtiği tünellerde hipertiroid hastalığında ödeme bağlı bu sinirlerde sıkışma sonucu ellerde yanma hissi görülebilir. Geçirilen herhangi bir kol, el bölgesi travmalarına bağlı bu sinirlerde sıkışma olabilir ve bunlara bağlı ellerde yanma hissi oluşabilir.

Karpal tünel sendromuna bağlı ellerde yanma, karıncalanma hisleri olabilir ve karpal tünel için uygulanacak ilaç tedavileri ya da cerrahi tedaviler sonrası ellerde yanma, uyuşma ve karıncalanma hisleri azaltılabilir. Boyun fıtığına bağlı kollarda yanma, uyuşma, ağrı ellerde karıncalanma, uyuşma ve yanma hisleri olabilir. Boyun düzleşmesine bağlı ellerde karıncalanma, uyuşma, kollarda uyuşma, karıncalanma, ağrı, ellerde yanma hisleri görülebilir. Akut arter sendromuna bağlı damar tıkanıklığı durumunda kolda yanma, ellerde karıncalanma, ağrı görülebilir. Ellerde yanma, karıncalanma, uyuşma hissi B 12 vitamini eksikliğine bağlı olabilir.

Sırttata yanma hissi niye olur?

Sırtta yanma hissi en basitten en ağıra kadar değerlendirilebilir. Sırtta yanmanın basit nedenleri arasında duruş, oturuş pozisyonlarındaki yanlışlar vardır. Basit zannedilen duruş pozisyonundaki yanlışlar zaman içerisinde sinirlerde, kaslarda hasara neden olarak sırtta yanmalara neden olabilir. Yine yaşa bağlı olarak ailesel etkenler de sebep olduğunda sırtta yük taşıyan ve faset eklem denilen eklemlerde meydana gelen kireçlenmeler sırtta yanmaya neden olabilir. İleri yaşlarda meydana gelebilecek kireçlenmeler beslenme tarzımızdan etkilenerek meydana gelebilir. Sırtta yanmaya neden olan diğer faktörler arasında zona olarak bilinen zona zoster sayılabilir. Zona ciltte kızarık, kabarıklar şeklinde ortaya çıkabilir. Zona hastalığı ciltte yanma, uyuşma, ağrı gibi şikayetlere neden olabilir.

Bacaklarda yanma hissi neden olur?

Bacaklarda yanma hissine neden olacak etkenler arasında sinir sisteminde meydana gelen zedelenmeler ve sinirlerin sıkışmasından kaynaklanabileceği gibi, büyük bir kısmını da romatizmal hastalıklar vardır.

Bacaklarda bel fıtığı, siyatik sinirin sıkışması, romatizmal hastalıklar, diyabet, kas ve tendonlardan kaynaklanan fasiyel ağrı sendromu, ilerlemiş varisler gibi etkenler bacaklarda yanma hissine, karıncalanmaya, uyuşmalara ve ağrıya neden olabilir. Bacaklarda yanma hissi kasıktan geçen bazı sinirlerin baskısı nedeni ile aşırı kiloya bağlı, kemer takmaya bağlı oluşabilir. Romatizma nedeni ile iltihabi bir durum söz konusu ise bacaklarda yanma, uyuşma, karıncalanma ve ağrı gibi hisler meydana gelebilir. Akut veya kronik arter tıkanıklıklarında bacaklarda yanma hissi, karıncalanma, uyuşma ve ağrı hissi olabilir.

Ayaklarda yanma hissi neden olur?

Yanan ayaklar sendromunda, genetik faktörü olan görme tembelliği ve görme alanında bozuklukların eşlik ettiği vakalarda bildirilmiş ve bu durum özel bir sendrom olarak tanımlanmıştır. Çoğunlukla 50 yaş üzeri kişilerde ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda gece ayakları örtmeme ve yanma sık görülen şikayetlerdir. Yanan ayaklar sendromu sadece geceleri değil gündüzleri de rahatsız eden bir problemdir. Ayakta yanma hissi yine şeker hastalarında ve ayakta sinirlerin geçtiği tünellerde sinirlerin sıkışması sonucu sık görülür. Şeker hastalığı nedeni ile ayaklarda keçeleşme, yanma hissi ve karıncalanmalar oldukça sık görülen bir durumdur. Şeker hastalarında ayaklarda yanma hissi ve karıncalanmalar oluşuyor ise acil tedavi ve bakım gerekir.

Sinir sıkışmasına bağlı ayaklarda yanma hissinde de sıkışan sinirin cerrahi olarak kurtarılması gerekir. Akut arter tıkanmasına bağlı gelişebilir ve özellikle sigara kullananlarda * Buerger hastalığı veya Raynaud fenomeni gelişmiş ise ayaklarda yanma, karıncalanma, hissizlik ve ağrılar hissedilebilir. Geçirilen ağır kazalara ve travmalara bağlı sinir hasarlarında ayaklarda yanma hissi, ağrılar, karıncalanmalar hissedilebilir. Bel fıtığına bağlı sinir sıkışmalarında ayaklarda yanma hissi gelişebilir. Bazı vitamin eksikliklerine özellikle B 12 vitamini eksikliklerine bağlı ayaklarda yanma hissi olabilir.

Yüz, cilt ve vücut yanmasının diğer nedenleri

Şeker hastalığı

Kafatasına girdiği yerde ortaya çıkan trigeminal sinir sıkışmaları

Paget hastalığı

MS (multipl skleroz) hastalığı

Menopoz

Periferik nöropati

Kranial sinir sorunları

B12 vitamini yetmezliği

Kist veya tümör

Güneş yanığı

Baharatlı gıda tüketimi

Kullanılan ilaçların yan etkileri

Salisilik asit veya benzoil peroksit içeren kremler

Alerji

Egzamaya bağlı yangı

Gül hastalığı

Uzun süre soğuğa maruz kalmak