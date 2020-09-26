Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp basınına önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmede Sırbistan'daki otoyol projeleri, yeni yatırım alanları ve siyasi konuları ele aldıklarını belirten Vucic, ayrıca Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü zirve toplantıları ile Sırbistan'da inşa edilmesi planlanan ortak sanayi bölgesi hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini de görüştüklerini söyleyen Vucic, "Sayın Erdoğan'ın bu mesele hakkındaki tutumunu dinledim ve ben de tutumumuzu kendisine anlattım. Kendisi Sırbistan'a karşı saygıyla yaklaşıyor" dedi.

Sırbistan'a saygı duyan herkese aynı çerçevede karşılık verdiklerini kaydeden Vucic, Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemediklerinin altını çizdi.

İki ülke arasında mükemmel bir iletişim olduğunu aktaran Vucic, bu durumun kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin en önemli bölgesel güçlerden biri olduğunu vurgulayan Vucic, "Bunun yanında Türkiye dünya çapında da her geçen gün daha önemli bir konuma gelen bir güç" dedi.

Türkiye'nin coğrafi, ekonomik, kültürel ve diğer potansiyelinin çok büyük olduğunu kaydeden Vucic, Türkiye ile iyi ilişkilerin Sırbistan için önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin bölgede önemli bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Vucic, "Türkiye ile en iyi düzeydeki dostane ilişkilerimizi korumak ve gelecekte daha da geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.