Volkswagen’in 2019’da en çok sattığı araç Tiguan oldu

Volkswagen’in geçtiğimiz yıl en çok sattığı otomobil, ayrıca şirket tarihindeki en başarılı model oldu. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, özellikle Golf modeliyle iyi satış rakamları elde etse de Golf’ün SUV versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Tiguan, bütün istatistikleri altüst etti.

En çok satan SUV

İlk olarak 2007 yılında üretilen Volkswagen Tiguan, o yıllardaki 120 bin adetlik yıllık üretim miktarını, 2019 yılında 911 bin adede kadar yükseltti. Bu da Tiguan’ı sadece Volkswagen’in 2019 yılında en çok sattığı aracı değil, Volkswagen Grubu tarihindeki en başarılı model ve Avrupa’daki en çok satan SUV yaptı.

Volkswagen; Almanya, Rusya, Çin ve Meksika’daki fabrikalarında toplamda 1 günde 2 bin 495 adet Tiguan ürettiğini, yani her 35 saniyede bir Tiguan’ın üretim bandından indiğini de belirtiyor.

Toplamda 6 milyon barajını geçti

Tiguan, 2020’nin bahar ayları itibarıyla da toplam bugüne kadarki üretim adedi olarak 6 milyon adedin üzerine çıkmayı başardı.