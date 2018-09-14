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Volkswagen'de bir devir kapanıyor! Artık üretmeyecek

Alman otomotiv şirketi Wolkswagen, halk arasında 'Tospağa' olarak adlandırılan 'Beetle' model binek otomobillerinin üretimine gelecek yıl son vereceğini duyurdu.

14 Eylül 2018 Cuma 10:24
Volkswagen'de bir devir kapanıyor! Artık üretmeyecek

Volkswagen'in ABD temsilciliğinden yapılan açıklamada, halen 3. nesil modelleri piyasada olan aracın üretiminin gelecek yıl temmuz ayında sonlandırılacağı belirtildi.
Açıklamada, aracın yakın gelecekte yeniden piyasaya sürülmesinin planlanmadığı kaydedildi.

İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetle, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.

Şirket 1998'de 'New Beetle' adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:24
  1. WOLkSVAGEN
  2. tospağa
  3. beetle

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