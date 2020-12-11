Volkswagen Caddy 2021'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, yeni ticari araç modeli Caddy 2021'in Türkiye'de satışa sunulacağı tarihi açıkladı. Açıklamalara göre Volkswagen Caddy 2021, Şubat ayı ile birlikte ülkemizde satışa sunulacak.

Yeni Caddy, dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol ve genişletilmiş iç mekanın etkisiyle konfor seviyesini zirveye taşıyacak. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan yeni Caddy'de, donanım seviyesine bağlı olarak 6,5 inçten, 8,25 inç ekrana kadar değişen multimedya sistemleri standart olarak yer alacak.

Caddy 2021, teknolojik alanda gerçekleştirilen birçok yeniliğin yanı sıra yeni arka süspansiyon, panoramik cam tavan, ergoComfort koltukları, ilk kez sunulan anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi özellikleriyle de binek araç seviyesinde fonksiyonellik ve konfor sunacak.

Yeni sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiren Yeni Caddy'de sunulan sürüş destek sistemleri arasında; eCall, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Direksiyon Yardımcı Asistanı, Geri Manevra Asistanı, Park Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Uyarı sistemi bulunacak.

Şubat ayında satışa sunulacak olan Yeni Caddy, Türkiye'de 2.0 litrelik dizel bir TDI motorla satın alınabilecek.