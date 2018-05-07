Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Volkan Demirel'den taraftara "Sow" eleştirisi

Son haftalarda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın ardından ligde 2. sıraya yükselen Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Bursaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:41
Volkan Demirel'den taraftara "Sow" eleştirisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor'u Fernandao'nun son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Puanını 66'ya yükselten sarı-lacivertliler, puan tablosunda ikinciliğe yükseldi. Kaptan Volkan Demirel, Bursaspor'da forma giyen eski takım arkadaşı Moussa Sow'a sarı-lacivertli tribünlerden gösterilen desteğe dikkat çekerek açıklamalar yaptı. Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Zor maç değildi ama biz zorlaştırdık. Biraz birlik olsak her şey daha kolay olacaktı. Isınmadan itibaren yuhalamalar başladı. Takım arkadaşlarımız her şeyi yapıp bu maçı kazanmışken maç sonu bize değil Sow'a tezahürat yapılıyor. Bu camiada Sow'u benim kadar kimse sevemez yanlış anlamayın ama lütfen herkes kendine baksın."

"HATALARIMIZ OLDU AMA DÜZELTMEYİ BİLDİK"

"Hatalarımız oldu ama düzeltmeyi bildik. Hala yeterince destek göremiyoruz. Ben burada çok yuhalandım. Beni sevmeyin, yuhalayın ama bu takıma saygı duyun."

"On kere, bin kere taraftarımıza yalvarıyorum maç içerisinde tepki göstermeyin, maç bitince zaten her şey olur. Biz zaten, taraftarımız mutlu olsun, sevinsin diye mücadele ediyoruz"

"Beni sevmeyin, ıslıklayın, yuhalayın ama bu formayı taşıyan herkese saygı gösterin. Herkes mücadele ediyor, savaşıyor ve ortak noktamız Fenerbahçe'nin kazanması"

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:41
  1. Volkan Demirel
  2. Fenerbahçe
  3. Bursaspor
  4. Musa Sow
  5. Sow

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya kaldırdı!
    1. Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya..
    2. Çanakkale Zaferi İsviçre'yi karıştırdı
    3. Türkiye Kupası finalinin hakemi belli..
    4. Anket açıklandı! İşte Cumhur..
    5. Putin, başbakan adayını açıkladı
    6. 24 Haziran seçimlerinde Ankara Ak..
    7. Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki!..
    8. İngilizler Türkiye'ye hayran kaldı!
    9. Sınır hattında terör operasyonu
    10. Muharrem İnce'den skandal açıklamalar
    11. Ev yapımı puding tarifi
    12. İstifa eden Ümit Özat'tan flaş karar!
    13. 27. dönem AK parti İstanbul..
    14. Burun tıkanıklığı hangi hastalıkların..
    15. Rusya'da hükümet istifa etti!
    16. Muharrem İnce rezil oldu! Bakın ilk..
    17. 24 Haziran seçimleri, AK Parti..
    18. Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile..
    19. Doğan Holding için karar çıktı!
    20. Putin'in yeni dönemi resmen başladı
    Kuveyt Türk
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git