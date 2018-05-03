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Volkan Demirel'den Beşiktaş açıklaması! 'Bize de neler atıldı; taşlar, sopalar...'

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, sahaya çıkmayan Beşiktaş için çarpıcı yorumlarda bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:41
Volkan Demirel'den Beşiktaş açıklaması! 'Bize de neler atıldı; taşlar, sopalar...'

BEŞİKTAŞ'IN KARARI ONLARI İLGİLENDİRİR"

 Beşiktaş'ın kararı onları ilgilendirir. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Biz sahadaki yerimizi aldık. Sahada sonuçlanmasını istediğimiz bir maçtı. Olaylar buralara kadar geldi. Hayırlısı olsun. Turu böyle geçmek istemezdik ama bu şekilde de geçmek varmış. 


"HER ŞEY SAHADA KALMALI"

Her şey sahada kalmalı ve sahada olmalı. Gerçekten bunlar tatsız olaylar. Bir daha yaşanmaz inşallah. Bu maçı oynayarak, daha uygun şartlarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Biz Beşiktaş'ın kararına saygı duyduk. Olması gerekeni yaptık. 

"BİZ ÇOK OLAYLAR YAŞADIK"

Şu bir gerçektir. Biz çok olaylar yaşadık. Fenerbahçe taraftarı takımına bugüne kadar zarar vermedi. Yaşanan olayların dış etken olduğunu düşünüyorum. Biz de buna engel olamadıysak, o günün şartlarında kimse engel olamazdı. Buruk bir sevinç var içimde. O gün tuhaf bir ortam vardı. Neticesinde de buralara geldi olay. Artık bir daha tekrarlanmaz inşallah. 

"SAHAYA ATILAN MADDELERİN DIŞ ETKENLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Sahaya atılan maddelerin dış etken olduğunu düşünüyorum. Neler olduğunu bilemem ama buna biz de engel olamadıysak, kimse engel olamazdı. Buruk bir sevinç var. Tribünlerde tuhaf bir ortam vardı. Beşiktaş'ın yaptıkları da bana normal gelmedi''

"BİZE DE NELER ATILDI... "

Bize de neler atıldı. Taşlar, sopalar, rakı şişeleri. Bana çok atıldı. Gelmedi ama gelse de bir şey olmaz. En fazla kanar. 

Kaynak:Futbolarena

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:41
  1. Volkan Demirel
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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