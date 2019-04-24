Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off - VakıfBank: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3- Eczacıbaşı VitrA, 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde 1-0 öne geçti



Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Ozan Sarıkaya, Recep Karakoç VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan(Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Ebrar Karakurt, Rasic) Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Beyza Arıcı, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı (Simge Aköz, Gibbemeyer, Meliha İsmailoğlu, Gamze Kılıç) Setler: 25-23, 17-25, 19-25, 25-18, 12-15 Süre:128 dakika (27, 27, 26, 27, 21)



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonunun belirleneceği final serisinin ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda VakıfBank'ı 3-2 yendi. Müsabakanın birinci seti başa baş bir mücadele ile başlarken, teknik molaya 12-10 önde giren VakıfBank, seti 25-23 kazandı. Karşılıklı sayıların alındığı ikinci sette VakıfBank teknik molaya 12-11 önde girdi. Boskovic'in ataklarıyla etkili olan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-17 alarak skorda eşitliği yakaladı. Üçüncü sete iyi başlayan turuncu-beyazlı takım, Larson'un savunması ve Büşra Kılıçlı'nın bloklarıyla teknik molaya 12-7 önde girdi. İyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19 aldı ve skorda 2-1 öne geçti. Mücadelenin dördüncü setine iyi başlayan taraf ev sahibi VakıfBank oldu. Teknik molaya 12-6 önde giren sarı-siyahlı takım, seti 25-18 alarak maçı "tie-break" setine uzattı. Son sette oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı VitrA, saha değişimine 8-6 önde girdi. Üstünlüğünü kaybetmeyen konuk takım, seti 15-12, maçı da 3-2 kazandı. Eczacıbaşı VitrA üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cuma günü yine VakıfBank'ın ev sahipliğinde oynanacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak.

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