Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - Türk Hava Yolları: 119 Nisan 2019 Cuma 21:34
Salon: Beylikdüzü
Hakemler: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Bahar Akbay, Ayşegül Girgin)
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, İpek Ercan, Havlickova, Enright, Duygu Arslan (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Rahimova, İrem Çor, Mislina Kılıç)
Setler: 30-28, 25-20, 21-25, 25-21
Süre: 117 dakika (31, 27, 31, 28)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki takım arasındaki serinin ikinci karşılaşması, 22 Nisan Pazartesi günü Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.
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