Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - Türk Hava Yolları: 1



Salon: Beylikdüzü Hakemler: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Bahar Akbay, Ayşegül Girgin) Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, İpek Ercan, Havlickova, Enright, Duygu Arslan (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Rahimova, İrem Çor, Mislina Kılıç) Setler: 30-28, 25-20, 21-25, 25-21 Süre: 117 dakika (31, 27, 31, 28)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki takım arasındaki serinin ikinci karşılaşması, 22 Nisan Pazartesi günü Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.



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