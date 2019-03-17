Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off Beşiktaş: 1- 3 Galatasaray HDI Sigorta: - Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti



Salon: Burhan Felek Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Zeynep Uzen, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl) Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalac, Hande Baladın, Cansu Çetin (Nursevil Aydınlar Gökbudak) Setler: 25-22, 15-25, 15-25, 25-27 Süre: 115 dakika (27, 23, 25, 40)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenerek 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 29 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı Beşiktaş kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi 7 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşma belirleyecek.

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