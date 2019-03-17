Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
Beşiktaş: 1- 3 Galatasaray HDI Sigorta: - Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti17 Mart 2019 Pazar 17:40
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Zeynep Uzen, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl)
Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalac, Hande Baladın, Cansu Çetin (Nursevil Aydınlar Gökbudak)
Setler: 25-22, 15-25, 15-25, 25-27
Süre: 115 dakika (27, 23, 25, 40)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenerek 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar, 29 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı Beşiktaş kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi 7 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşma belirleyecek.
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