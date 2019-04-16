Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı - Çanakkale Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2



Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Mahmut Karaca, Tuncay Sevim Çanakkale Belediyespor: Gökçe Çiçek Aksoylu, Perez, Birgül Güler, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Seda Arısoy, Desislava, Jineiry Martinez, Lopez, Ezgi Akyaldız (Erce Kasapoğlu) Setler: 24-26, 25-19, 10-25, 25-21, 17-15 Süre: 125 dakika (27,30,19,29,20)



BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre ilk gün maçında Çanakkale Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.



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