Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı
- Çanakkale Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 216 Nisan 2019 Salı 20:16
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Mahmut Karaca, Tuncay Sevim
Çanakkale Belediyespor: Gökçe Çiçek Aksoylu, Perez, Birgül Güler, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Seda Arısoy, Desislava, Jineiry Martinez, Lopez, Ezgi Akyaldız (Erce Kasapoğlu)
Setler: 24-26, 25-19, 10-25, 25-21, 17-15
Süre: 125 dakika (27,30,19,29,20)
BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre ilk gün maçında Çanakkale Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
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