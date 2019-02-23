Voleybol: Toplu sonuç
- Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı23 Şubat 2019 Cumartesi 21:32
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Efeler Ligi
Fenerbahçe-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango: 3-0
Ziraat Bankası-Galatasaray: 2-3
Arkas Spor-Halkbank: 1-3
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0
VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1
YORUM YAZ