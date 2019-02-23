Voleybol: Toplu sonuç - Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı. Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Efeler Ligi Fenerbahçe-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-1 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango: 3-0 Ziraat Bankası-Galatasaray: 2-3 Arkas Spor-Halkbank: 1-3

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA: 3-0 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1

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