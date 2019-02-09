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Voleybol: Toplu sonuç

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:35
Voleybol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, yapılan tek maçla başladı. Efeler Ligi'nde ise 17. hafta, oynanan 5 müsabakayla tamamlandı.

İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 3-1


- Efeler Ligi

Ziraat Bankası-Arhavi Belediyespor: 3-0

Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango: 2-3

İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Galatasaray-Arkas Spor: 3-2

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank: 1-3

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:35
  1. Efeler Ligi
  2. toplu sonuç
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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