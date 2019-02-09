Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol: Toplu sonuç09 Şubat 2019 Cumartesi 21:35
İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, yapılan tek maçla başladı. Efeler Ligi'nde ise 17. hafta, oynanan 5 müsabakayla tamamlandı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 3-1
- Efeler Ligi
Ziraat Bankası-Arhavi Belediyespor: 3-0
Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango: 2-3
İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Galatasaray-Arkas Spor: 3-2
İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank: 1-3
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