Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0



Salon: Palaverde

Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna) Imoco Volley: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Danesi, Fabris, Hill (De Gennaro, Bechis, Fersino) Fenerbahçe Opet: Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Toksoy Guidetti, Sıla Çalışkan, Melis Yılmaz) Setler: 25-21, 25-23, 26-24

Süre: 79 dakika (24, 27, 28)

ANKARA (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalyan kulübü Imoco Volley'e 3-0 yenildi. Finale çıkacak takım, 9 Nisan Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.

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