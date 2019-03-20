Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - VakıfBank: 3 - Dinamo Moskova: 0



Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Stefan Bernström (İsveç) VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke, Rasic, (Gizem Güner) Dinamo Moskova: Shcherban, Goncharova, Lyubushkina, Fetisova, Havelkova, Ognjenovic (Talysheva, Raevskaia, Babeshina, Lazereva) Setler: 25-19, 25-16, 25-8 Süre:65 dakika (25, 22, 18)



İSTANBUL (AA) - Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, Rus takımı Dinamo Moskova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Vakıfbank, yarı finaldeki ilk maçını 3 Nisan Çarşamba günü Novara-Stuttgart maçının galibi ile oynayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.