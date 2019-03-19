Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
- Fenerbahçe Opet: 3 - Savino Del Bene: 219 Mart 2019 Salı 23:11
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Roy Goron (İsrail), Sanja Miklosic (Slovenya)
Fenerbahçe Opet: Ramos, Dicle Babat, Vargas, Rabadzhiteva, Eda Erdem Dündar, Antonujevic (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)
Savino Del Bene: Malinov, Ferreira, Haak, Stevanovic, Bosetti, Vasileva (Mastrodicasa, Bisconti, Merlo, Caracuta, Mitchem, Mazzaro, Zago, Papa)
Setler: 19-25, 26-28, 25-22, 25-17 15-8
Süre: 118 dakika (23, 31, 28, 23, 13)
İSTANBUL (AA) - Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi 3-2 mağlup ederek tur atladı.
İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, yarı finalde İtalyan takımı Imoco Volley ile karşılaşacak.
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