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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

- Fenerbahçe Opet: 3 - Savino Del Bene: 2

19 Mart 2019 Salı 23:11
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Roy Goron (İsrail), Sanja Miklosic (Slovenya)

Fenerbahçe Opet: Ramos, Dicle Babat, Vargas, Rabadzhiteva, Eda Erdem Dündar, Antonujevic (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)

Savino Del Bene: Malinov, Ferreira, Haak, Stevanovic, Bosetti, Vasileva (Mastrodicasa, Bisconti, Merlo, Caracuta, Mitchem, Mazzaro, Zago, Papa)

Setler: 19-25, 26-28, 25-22, 25-17 15-8

Süre: 118 dakika (23, 31, 28, 23, 13)


İSTANBUL (AA) - Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi 3-2 mağlup ederek tur atladı.

İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, yarı finalde İtalyan takımı Imoco Volley ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 23:11
  1. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı
  2. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
  3. Voleybol

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