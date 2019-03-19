Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
- Eczacıbaşı VitrA: 1 - Imoco Volley: 319 Mart 2019 Salı 20:42
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Roy Bensimon (İsrail), Ari Jokelainen (Finlandiya)
Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Kim Koung, Larson, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, (Simge Aköz, Dilara Bağcı, Boskovic, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Krsmanovic)
Imoco Volley: Folie, Fabris, Kimberly, De Kruijf, Wolosz, Sylla, (De Gennaro, Lowe, Bechis, Tirozza, Danesi)
Setler: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25
Altın Set: 10-15
Süre:141 dakika (28, 31, 36, 27, 19)
İSTANBUL (AA) - Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Imoco Volley, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, altın seti 15-10 kaybederek kupadan elendi.
Birinci sete iyi başlayan İtalyan takımı etkili taktik servisler atarak Eczacıbaşı VitrA defansını zorladı ve Kimberly'nin sayılarıyla seti 25-21 önde tamamladı.İkinci sette Imoco Volley aktif bloklarla Eczacıbaşı VitrA ataklarını etkisiz hale getirince turuncu-beyazlı takım bu seti 25-23 kaybetti.
Üçüncü sete etkili taktik servislerle başlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadelenin bu bölümünü 25-21 kazandı. Dördüncü sette turuncu-beyazlı takımın hatalarını değerlendiren Imoco Volley, mücadeleyi altın sete götürdü. Altın sete geride başlayan Eczacıbaşı VitrA, saha değişimine 8-6 geride girdi. Seti de 15-10 kazanan İtalyan temsilcisi yarı finale yükseldi.
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