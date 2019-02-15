Voleybol: Haftanın programı - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19. hafta müsabakaları oynanacak- Efeler Ligi'ne 18. hafta maçlarıyla devam edilecek



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19. hafta müsabakaları oynanacak. Efeler Ligi'ne ise 18. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

17 Şubat Pazar: 14.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent) 15.00 Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek) 16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi) 17.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı) 17.30 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek) 17.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

- Efeler Ligi

Yarın: 14.00 Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent) 14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor (Hidayet Türkoğlu) 16.00 Arkas Spor-İnegöl Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi) 17.00 Arhavi Belediyespor-Fenerbahçe (Arhavi) 17 Şubat Pazar: 15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray (Ali Yücel) 16.30 Maliye Piyango-Halkbank (TVF Başkent)



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