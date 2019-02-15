Voleybol: Haftanın programı
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19. hafta müsabakaları oynanacak- Efeler Ligi'ne 18. hafta maçlarıyla devam edilecek15 Şubat 2019 Cuma 09:28
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19. hafta müsabakaları oynanacak. Efeler Ligi'ne ise 18. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
17 Şubat Pazar:
14.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
15.00 Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)
17.30 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
- Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor (Hidayet Türkoğlu)
16.00 Arkas Spor-İnegöl Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
17.00 Arhavi Belediyespor-Fenerbahçe (Arhavi)
17 Şubat Pazar:
15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray (Ali Yücel)
16.30 Maliye Piyango-Halkbank (TVF Başkent)
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