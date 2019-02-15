0553 313 94 23

Voleybol: Haftanın programı

- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19. hafta müsabakaları oynanacak- Efeler Ligi'ne 18. hafta maçlarıyla devam edilecek

15 Şubat 2019 Cuma 09:28
Voleybol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19. hafta müsabakaları oynanacak. Efeler Ligi'ne ise 18. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:


- Vestel Venus Sultanlar Ligi


17 Şubat Pazar:

14.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

15.00 Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)

17.30 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)


- Efeler Ligi


Yarın:

14.00 Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor (Hidayet Türkoğlu)

16.00 Arkas Spor-İnegöl Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

17.00 Arhavi Belediyespor-Fenerbahçe (Arhavi)

17 Şubat Pazar:

15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray (Ali Yücel)

16.30 Maliye Piyango-Halkbank (TVF Başkent)


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:28
  1. Efeler Ligi
  2. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir Belediyesi çöp konusuna köklü çözüm kazandırıyor
    1. Nevşehir Belediyesi çöp konusuna köklü..
    2. İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
    3. Valilikten asılsız iddialara yanıt
    4. İşsizlik rakamları açıklandı
    5. Van’da 160 yerleşim yeri ulaşıma..
    6. Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın..
    7. Yogayı Etiler’de öğretsinler, devlet..
    8. Ünal Karaman kadroda değişikliğe..
    9. Knicks 18 maç sonra kazandı
    10. Başkan adayı Dülgeroğlu, destek istedi
    11. Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosundan..
    12. Hakkari için kuvvetli kar yağışı..
    13. MKE Ankaragücü, Akhisarspor..
    14. (Özel) Bursa’da köpek dehşeti kameraya..
    15. "Psödomiksoma peritonei sıcak..
    16. Resimde dünya ikincisi oldu
    17. İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir..
    18. “Konkordato iflas değil, stratejik bir..
    19. Borsa, güne yatay başladı
    20. UEFA avrupa ligi son 32 turu sonuçları..
    21. (Özel) Kafasına "RTE" kazıttı
    22. Başkan Soylu’dan cem evi müjdesi
    23. Diş çürüklerinin nedenleri
    24. sahibinden.com’da sigorta ve kasko..
    25. ADÜ’de patent okuryazarlığı konuşuldu
    26. Malazgirt Spor Kulübünden Kaymakam..
    27. Gökçeada seferlerine fırtına engeli
    28. Yenal Gökyıldırım, Kategori..
    29. Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e..
    30. "Hiçbir Müslüman ben sanattan anlamam..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!