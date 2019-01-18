Voleybol: Haftanın programı - Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek



İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 14. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Efeler Ligi

Yarın: 14.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent) 15.30 Tokat Belediyesi Plevne-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Ali Yücel) 16.00 Arkas Spor-Arhavi Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus) 16.30 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent) 19.00 Maliye Piyango-Fenerbahçe (TVF Başkent) 20 Ocak Pazar: 14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Hidayet Türkoğlu)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın: 14.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek) 18.30 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı) 20 Ocak Pazar: 14.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı) 16.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent) 17.00 Türk Hava Yolları-Halkbank (Burhan Felek) 21 Ocak Pazartesi: 18.00 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Anafartalar)

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