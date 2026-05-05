Onuachu'nun ‘suskun’ dönemi! Trabzonspor’un puan kayıpları dikkat çekiyor
Onuachu'nun ‘suskun’ dönemi! Trabzonspor’un puan kayıpları dikkat çekiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzohspor'da Nijeryalı santrforu Paul Onuachu "suskun" döneminde. Yıldız futbolcunun oynamadığı maçlardaki puan kayıpları da dikkat çekti.

Trabzonspor'da kiralık forma giydiği 2023-24 sezonundaki performansıyla öne çıkan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk döneminde 21 maçta 15 gol, ikinci gelişinde ise 22 kez takımı adına tabelayı değiştirdi.

Ligde 66 puanla üçüncü sıradaki bordo-mavililer, Onuachu'nun skor katkısının olmadığı son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

SON GOLÜ GALATASARAY'A: Trabzonspor'un golcüsü, bordo-mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golün ardından fileleri havalandıramadı.

Sezonda 28. hafta sonunda 67 puanlı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aynı puana sahip Karadeniz ekibi, Onuachu'nun skor katkısı yapamadığı son 4 maçı kazanamadı.

Deplasmanda Corendon Alanyaspor ve sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 31. haftada TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Trabzonspor, Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 3 puan yazdırabildi.

Onuachu, Corendon Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle takımda yer almazken daha sonraki 3 karşılaşmada ise fileleri havalandıramadı.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşmada gol atamadı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE: Onuachu, ligde 4 maçtır suskun olsa da 22 golle "krallık" yarışında ilk sırada yer alıyor.

Nijeryalı oyuncuyu 20 golle Eldor Shomurodov, 19 gol ile Fenerbahçe'den Anderson Talisca takip ediyor.

GOL ATTIĞI 1 KARŞILAŞMADA MAĞLUBİYET: Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 43 puan topladı.

