Voleybol: Erkekler CEV Kupası
- Galatasaray: 3 - Dukla Liberec: 0- Sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükseldi15 Ocak 2019 Salı 21:01
Salon: Burhan Felek
Hakemler:Frankie Tanti (Malta), Ivan Chumak (Rusya)
Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır)
Dukla Liberec: Biernat, Sulista, Holubec, Stokr, Grut, Vesely (Kunc, Kopacek, Srb, Pietruczuk, Spravka, Leikep)
Setler: 25-15, 25-21, 25-19
Süre: 66 dakika (20, 23, 23)
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında konuk ettiği Çekya temsilcisi Dukla Liberec'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk müsabakayı da 3-2 kazanmıştı.
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