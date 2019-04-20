Voleybol: Erkekler 1. Lig final etabı
- Final etabının ikinci gününde Sorgun Belediyespor'u 3-2 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi'ne yükseldi20 Nisan 2019 Cumartesi 20:21
KAYSERİ (AA) - Voleybolda Erkekler 1. Lig final etabının ikinci gününde Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi'ne çıktı.
Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda 2 takımın Efeler Ligi'ne yükseleceği final etabının ikinci gün ilk maçında Beşiktaş, Palandöken Belediyespor'u 3-2 yendi.
Günün diğer karşılaşmasında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. İki maç sonunda 5 puan elde eden lider Bursa Büyükşehir Belediyespor, son maçlar öncesinde Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Final etabında Sorgun Belediyespor 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. 2 puana sahip Beşiktaş üçüncü, 1 puanı bulunan Palandöken Belediyespor ise dördüncü sırada buluyor.
Final etabının son gününde yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor-Palandöken Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Beşiktaş maçları oynanacak.
Yarınki sonuçlara göre Efeler Ligi'ne yükselecek ikinci takım belli olacak.
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