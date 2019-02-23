Voleybol: Efeler Ligi
- Arkas Spor: 1 - Halkbank: 323 Şubat 2019 Cumartesi 18:26
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu
Arkas Spor: Radke, Taht, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Burak Mert (Mustafa Koç, Bravo)
Halkbank: Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket, Faik Samed Güneş (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Arslan Ekşi, Hakkı Çapkınoğlu, Quesque)
Setler: 25-27, 25-21, 14-25, 20-25
Süre: 115 dakika (31, 31, 25, 28)
İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
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