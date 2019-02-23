Voleybol: Efeler Ligi - Arkas Spor: 1 - Halkbank: 3



Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu Arkas Spor: Radke, Taht, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Burak Mert (Mustafa Koç, Bravo) Halkbank: Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket, Faik Samed Güneş (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Arslan Ekşi, Hakkı Çapkınoğlu, Quesque) Setler: 25-27, 25-21, 14-25, 20-25 Süre: 115 dakika (31, 31, 25, 28)

İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.



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