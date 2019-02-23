Voleybol: Efeler Ligi
- Fenerbahçe: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 123 Şubat 2019 Cumartesi 17:11
Salon : Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Esat Danzili
Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Tunç Ayhan, Nazım Berk Özbek, Fatih Fırat Kartal)
Setler: 25-13, 25-27, 25-7, 25-19
Süre:96 dakika (23, 31, 20, 22)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
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