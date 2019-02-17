Voleybol: Efeler Ligi - Maliye Piyango: 0 - Halkbank: 3



Salon: TVF Başkent Hakemler: Nurper Özbay, İbrahim Ünal Maliye Piyango: Sabit Karaağaç, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Deniz Ali Yılmaz, Kolev (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel) Halkbank: Faik Samet Güneş, Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Hakkı Çapkınoğlu) Setler: 23-25, 27-29, 21-25 Süre: 86 dakika (25, 34, 27)

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'ndeki başkent derbisinde Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-0 mağlup etti.

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