Voleybol: Efeler Ligi - İnegöl Belediyespor: 1 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3



Salon: İnegöl Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Deneri İnegöl Belediyespor: Berkan Bozan, Marshall, Cüneyt Dağcı, Cepeda, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Hüseyin Koç, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkant Hızarcı, Efe Er)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Kadir Cin) Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 23-25 Süre: 124 dakika (27, 30, 32, 35)

BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.