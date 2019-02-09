Voleybol: Efeler Ligi
- İnegöl Belediyespor: 1 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 309 Şubat 2019 Cumartesi 20:03
Salon: İnegöl
Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Deneri
İnegöl Belediyespor: Berkan Bozan, Marshall, Cüneyt Dağcı, Cepeda, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Hüseyin Koç, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkant Hızarcı, Efe Er)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Kadir Cin)
Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 23-25
Süre: 124 dakika (27, 30, 32, 35)
BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
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