Voleybol: Efeler Ligi - Galatasaray: 3 - Arkas Spor: 2



Salon: Burhan Felek Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç Galatasaray: Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Antonov, Özgür Türkmen) Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Bravo, Burak Mert, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar) Setler: 25-27, 25-15, 25-19, 19-25, 15-9 Süre: 119 dakika (28, 22, 25, 28, 16)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

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