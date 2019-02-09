Voleybol: Efeler Ligi
- Galatasaray: 3 - Arkas Spor: 209 Şubat 2019 Cumartesi 18:43
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Galatasaray: Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Antonov, Özgür Türkmen)
Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Bravo, Burak Mert, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar)
Setler: 25-27, 25-15, 25-19, 19-25, 15-9
Süre: 119 dakika (28, 22, 25, 28, 16)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.
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