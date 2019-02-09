Voleybol: Efeler Ligi - Jeopark Kula Belediyespor: 2 - Maliye Piyango: 3



Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker Jeopark Kula Belediyespor: Harun Salif, Demirhan Durul, Rahmi Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Ertuğrul Gazi Metin (Selim Yıldırım, Ali Berkay Dağlar, Milad) Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Seganov, Bruno, Wendt, Görkem Sertel, Ali Deniz Yılmaz (Deniz İvgen, Berke Ali Sağır, Kolev) Setler: 23-25, 18-25, 27-25, 25-21, 12-15 Süre: 136 dakika (33, 24, 34, 29, 16)

BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında Maliye Piyango, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 yendi.

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