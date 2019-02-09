0553 313 94 23

Voleybol: Efeler Ligi

- Jeopark Kula Belediyespor: 2 - Maliye Piyango: 3

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:57
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

Jeopark Kula Belediyespor: Harun Salif, Demirhan Durul, Rahmi Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Ertuğrul Gazi Metin (Selim Yıldırım, Ali Berkay Dağlar, Milad)

Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Seganov, Bruno, Wendt, Görkem Sertel, Ali Deniz Yılmaz (Deniz İvgen, Berke Ali Sağır, Kolev)

Setler: 23-25, 18-25, 27-25, 25-21, 12-15

Süre: 136 dakika (33, 24, 34, 29, 16)


BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında Maliye Piyango, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:57
  1. Bursa
  2. Efeler Ligi
  3. Jeopark Kula Belediyespor
  4. maliye piyango
  5. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özgecan Aslan'ın babası acılarını paylaştı! ''Gülen insanları gördüğüm zaman...'
    1. Özgecan Aslan'ın babası acılarını..
    2. HDP'nin Mersin mitingi
    3. Burdur'da dolu etkili oldu
    4. Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu..
    5. Lider Başakşehir'e Erzurumspor engeli
    6. Ucuz meyve ve sebze için çadırlar..
    7. Kıyıya vuran bebek yunus kurtarılamadı
    8. Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu
    9. "Türkiye'deki seçimler dünya için..
    10. Eskişehir seçim anketi Son yerel seçim..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    12. Voleybol: Efeler Ligi
    13. 12 gündür mahsur kalan keçilerin..
    14. Almanya'da 12 yaşındaki başörtülü kıza..
    15. Voleybol: Efeler Ligi
    16. 11 soruda yerel seçim!
    17. 1. Mizah Festivali
    18. Venezuela'dan Küba'ya insani yardım
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Dünya Bakliyat Günü
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!