0553 313 94 23

Voleybol: Efeler Ligi

- Ziraat Bankası: 3 - Arhavi Belediyespor: 0

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:47
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Salim Bektaş

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin)

Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic (Mehmet Özbek, Marinkov, Caner Özturna, Fatih Cihan)

Setler: 25-18, 25-22, 25-20

Süre: 84 dakika (24, 33, 27)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankası, Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:47
  1. Arhavi Belediyespor
  2. Voleybol
  3. Voleybol Efeler Ligi
  4. ziraat bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özgecan Aslan'ın babası acılarını paylaştı! ''Gülen insanları gördüğüm zaman...'
    1. Özgecan Aslan'ın babası acılarını..
    2. HDP'nin Mersin mitingi
    3. Burdur'da dolu etkili oldu
    4. Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu..
    5. Lider Başakşehir'e Erzurumspor engeli
    6. Ucuz meyve ve sebze için çadırlar..
    7. Kıyıya vuran bebek yunus kurtarılamadı
    8. Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu
    9. "Türkiye'deki seçimler dünya için..
    10. Eskişehir seçim anketi Son yerel seçim..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    12. Voleybol: Efeler Ligi
    13. 12 gündür mahsur kalan keçilerin..
    14. Almanya'da 12 yaşındaki başörtülü kıza..
    15. Voleybol: Efeler Ligi
    16. 11 soruda yerel seçim!
    17. 1. Mizah Festivali
    18. Venezuela'dan Küba'ya insani yardım
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Dünya Bakliyat Günü
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!