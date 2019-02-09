Voleybol: Efeler Ligi - Ziraat Bankası: 3 - Arhavi Belediyespor: 0



Salon: TVF Başkent Hakemler: Zeki Bocutçu, Salim Bektaş Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin) Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic (Mehmet Özbek, Marinkov, Caner Özturna, Fatih Cihan) Setler: 25-18, 25-22, 25-20 Süre: 84 dakika (24, 33, 27)

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankası, Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.

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