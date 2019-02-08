Voleybol: Efeler Ligi
- Fenerbahçe: 3 - Tokat Belediye Plevne: 208 Şubat 2019 Cuma 21:01
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut
Fenerbahçe: Halil Kurt, Ulaş Kıyak, Klimkenberg, Emra Batur, Termaat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu, İzzet Ünver)
Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Julius)
Setler: 25-17, 18-25, 24-26, 25-20, 15-11
Süre: 136 dakika (28, 25, 37, 28, 18)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
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