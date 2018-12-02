Voleybol: Efeler Ligi
- Arhavi Belediyespor: 1 - Galatasaray: 302 Aralık 2018 Pazar 17:38
Salon: Arhavi
Hakemler: Özcan Çağrı Sarıkaya, Fatih Yayla
Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Mustedanovic, Danilov, Iereshchenko, Fatih Eren Uğur, Murat Palavar, (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan)
Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Gergye, Özgür Türkmen, Muzaffer Yönet)
Setler: 23-25, 25-19, 22-25, 23-25
Süre: 131 dakika (32, 32, 34, 33)
ARTVİN (AA) - Voleybol Efeler Ligi 8. hafta müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.
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