Voleybol: Efeler Ligi
- Arkas Spor: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 002 Aralık 2018 Pazar 17:35
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Fikret Fidan
Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Muhammet Kaya)
Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Rahmi Çağlar Aksoy, Vladimir Jekic, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Selim Yıldırım (Emir Boran Gökçınar)
Setler: 25-13, 25-19, 25-18
Süre: 73 dakika (20, 29, 24)
İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 8. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
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