Voleybol: Efeler Ligi
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1 - Halkbank: 302 Aralık 2018 Pazar 16:55
Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Metin Korkut
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Erdem Sonat)
Halkbank: Burutay Subaşı, Samet Güneş, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Quesque)
Setler: 26-24, 22-25, 20-25, 23-25
Süre:125 dakika (36, 30, 29, 30)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 8. haftasında Halkbank, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
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