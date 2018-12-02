Voleybol: Efeler Ligi
- Maliye Piyango: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 002 Aralık 2018 Pazar 16:11
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan
Maliye Piyango: Osman Cagat Durmaz, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kolev)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Ekrem Can Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Fatih Cihan, Gökhan Çatal, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu)
Setler: 25-22, 25-17, 25-20
Süre: 80 dakika (26, 28, 26)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Maliye Piyango, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.
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